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Кравцов высказался о возможном поединке Джервонты Дэвиса с Ломаченко

Кравцов высказался о возможном поединке Джервонты Дэвиса с Ломаченко
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал возможный поединок между чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях 29-летним американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и бывшим чемпионом мира в трёх дивизионах украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Что касается Ломаченко, то он боксировал с Камбососом, который топовый боксёр, но по факту ни о чём. Василий, конечно, яркая звезда, но сейчас уже видна разница по сравнению с тем, каким он был, при всём уважении к нему и его команде. Стало много ям, много пауз. Но Дэвис — это суперзвезда, Ломаченко — тоже, бой был бы интересным, конечно», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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