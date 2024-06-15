Промоутер Фьюри отреагировал на видео с пьяным Тайсоном в баре

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал вирусное видео, на котором его подопечного, едва стоящего на ногах, выводят из бара.

«На этой неделе появилось видео с Тайсоном в пабе, и его критики уже точат ножи перед атакой. Конечно же, они не знают, что Тайсону не нужно много, чтобы напиться. В своей книге он писал, что ему достаточно 1,7 литра.

Что такого? Мужчина развлёкся после долгого и тяжёлого тренировочного лагеря перед боем с Александром Усиком, который был отложен из-за травмы. Ему нельзя выпить? Разве Джек Грилиш подвергался такой критике из-за пьяных празднований на титульных парадах «Манчестер Сити?» Нет, это было воспринято за шутку, просто молодой парень, наслаждающийся собой. Тайсон просто сделал то, что и любой мужчина в перерыве от работы. Я и сам выпил на прошлой неделе. Это преступление?» — написал Уоррен в колонке Daily Star.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице: