Джервонта Дэвис прокомментировал победу нокаутом над Фрэнком Мартином

Американский боксёр Джервонта Дэвис дал комментарий после своей победы нокаутом над соотечественником Фрэнком Мартином в титульном поединке в лёгком весе. Дэвис нокаутировал соперника в восьмом раунде и сохранил свой чемпионский титул по версии WBA.

«Я был не в себе, но всё в порядке, я вернулся. Я знал, что он должен устать, и это было то, что я делал. Как только он устал, я начал разбирать его на части», — сказал Дэвис после победного боя.

Эта победа стала для Джервонты Дэвиса 30-й в профессиональной карьере, 28 из них были одержаны нокаутом. При этом американский боксёр не потерпел ни одного поражения.

Бой Дэвиса и Мартина стал главным событием боксёрского вечера в американском Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 июня мск.