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Джервонта Дэвис прокомментировал победу нокаутом над Фрэнком Мартином

Джервонта Дэвис прокомментировал победу нокаутом над Фрэнком Мартином
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Американский боксёр Джервонта Дэвис дал комментарий после своей победы нокаутом над соотечественником Фрэнком Мартином в титульном поединке в лёгком весе. Дэвис нокаутировал соперника в восьмом раунде и сохранил свой чемпионский титул по версии WBA.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джервонта Дэвис (W) — Фрэнк Мартин
16 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
KO
Фрэнк Мартин

«Я был не в себе, но всё в порядке, я вернулся. Я знал, что он должен устать, и это было то, что я делал. Как только он устал, я начал разбирать его на части», — сказал Дэвис после победного боя.

Эта победа стала для Джервонты Дэвиса 30-й в профессиональной карьере, 28 из них были одержаны нокаутом. При этом американский боксёр не потерпел ни одного поражения.

Бой Дэвиса и Мартина стал главным событием боксёрского вечера в американском Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 июня мск.

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