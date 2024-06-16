Джервонта Дэвис: пришло время надрать Ломаченко задницу

Американский боксёр, чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис высказал желание провести бой с чемпионом IBF Василием Ломаченко.

«Хочу ли я бой с Ломаченко? Конечно! Нужно обсудить это с командой, но я готов драться с каждым.

Пришло время надрать ему задницу», – сказал Дэвис в выпуске на YouTube-канале Fight Hub TV.

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня мск, на MGM Grand Arena в американском Лас-Вегасе Джервонта Дэвис победил Фрэнка Мартина, нокаутировав соперника в восьмом раунде. Американский боксёр сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

Украинец Василий Ломаченко 12 мая одержал победу нокаутом в 11-м раунде над бывшим чемпионом Джорджем Камбососом и вернул себе титул чемпиона IBF в лёгком весе.