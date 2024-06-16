Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян встретился с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым.

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299 в Майами, Пётр Ян разделил октагон с топовым китайским бойцом Сонг Ядонгом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Петра единогласным решением судей. В своём активе Ян имеет 17 побед и пять поражений.

Роман Власов становился чемпионом Олимпийских игр — 2012 в Лондоне в категории до 74 кг и Олимпийских игр — 2016 в категории до 75 кг по греко-римской борьбе. Также он является трёхкратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы в этой дисциплине.