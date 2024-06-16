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Кудряшов: страшно представить, что с Бенавидесом сделают Бивол и Бетербиев

Кудряшов: страшно представить, что с Бенавидесом сделают Бивол и Бетербиев
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса в поединке с украинским экс-чемпионом Александром Гвоздиком, состоявшемся 16 июня в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Бенавидес победил единогласным судейским решением (117-110, 119-109, 116-112), успешно дебютировав в новом дивизионе и завоевав временный титул WBC.

«Впечатление, что Бенавидес ещё раз подумает о необходимости продолжать карьеру в полутяжёлом весе после такого выступления. Находившийся явно не на пике карьеры Гвоздик в концовке выглядел слишком хорошо на фоне Дэвида. Страшно представить, что с ним сделают Бивол и Бетербиев. Так и представляю, как игрушечный Бенавидес прёт на Артура и пытается его перебить», — цитирует Кудряшова сайт MMA.Metaratings.ru.

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