Кудряшов: страшно представить, что с Бенавидесом сделают Бивол и Бетербиев

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса в поединке с украинским экс-чемпионом Александром Гвоздиком, состоявшемся 16 июня в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Бенавидес победил единогласным судейским решением (117-110, 119-109, 116-112), успешно дебютировав в новом дивизионе и завоевав временный титул WBC.

«Впечатление, что Бенавидес ещё раз подумает о необходимости продолжать карьеру в полутяжёлом весе после такого выступления. Находившийся явно не на пике карьеры Гвоздик в концовке выглядел слишком хорошо на фоне Дэвида. Страшно представить, что с ним сделают Бивол и Бетербиев. Так и представляю, как игрушечный Бенавидес прёт на Артура и пытается его перебить», — цитирует Кудряшова сайт MMA.Metaratings.ru.