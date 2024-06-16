Уиттакер: до момента снятия Хамзата с поединка я вообще ничего не слышал об Икраме

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Икрамом Алискеровым.

«Я узнал о том, что Чимаев слетел утром. Мы провели некоторые разговоры с командой и лигой, после чего мне дали нового соперника. Примерно два часа мы пытались понять, что вообще произошло. После того как все вопросы были решены, я отправился в зал, где постарался отработать и укрепить свои основные навыки.

На поединок с Хамзатом у меня был довольно жёсткий геймплан, поскольку он уникальный боец, однако Икрам представляет иную угрозу. До этого момента я вообще ничего не слышал о нём. Иногда в жизни просто приходиться принимать некоторые вещи. Мы посмотрели некоторые его выступления, однако их не так много и в них, честно говоря, есть мало интересного.

Я благодарен не только своей команде и UFC за то, что этот бой состоялся, но и самому Икраму. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы провести этот поединок. Было бы ужасно не выходить в октагон», — приводит слова Роберта портал Bloody Elbow.