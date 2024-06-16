Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер: до момента снятия Хамзата с поединка я вообще ничего не слышал об Икраме

Уиттакер: до момента снятия Хамзата с поединка я вообще ничего не слышал об Икраме
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Икрамом Алискеровым.

«Я узнал о том, что Чимаев слетел утром. Мы провели некоторые разговоры с командой и лигой, после чего мне дали нового соперника. Примерно два часа мы пытались понять, что вообще произошло. После того как все вопросы были решены, я отправился в зал, где постарался отработать и укрепить свои основные навыки.

На поединок с Хамзатом у меня был довольно жёсткий геймплан, поскольку он уникальный боец, однако Икрам представляет иную угрозу. До этого момента я вообще ничего не слышал о нём. Иногда в жизни просто приходиться принимать некоторые вещи. Мы посмотрели некоторые его выступления, однако их не так много и в них, честно говоря, есть мало интересного.

Я благодарен не только своей команде и UFC за то, что этот бой состоялся, но и самому Икраму. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы провести этот поединок. Было бы ужасно не выходить в октагон», — приводит слова Роберта портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Фото
Появился обновлённый постер турнира UFC в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android