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Спенс прокомментировал победу Джервонты Дэвиса в бою с его одноклубником

Спенс прокомментировал победу Джервонты Дэвиса в бою с его одноклубником
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Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший прокомментировал победу чемпиона WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса в поединке с его одноклубником Фрэнком Мартином.

Напомним, поединок Дэвиса и Мартина состоялся 16 июня в Лас-Вегасе (США) и завершился победой чемпиона нокаутом в восьмом раунде.

«Никто не ожидал, что нокаут произойдёт так быстро. У Фрэнка элитные защитные навыки, но Дэвис, похоже, просчитал его. То, что Дэвис привнёс в игру, в конечном итоге принесло ему победу.

Это доказательство того, что бокс — это в равной степени игра силы и разума. По взгляду Дэвиса можно было понять, что он хочет попасть справа. Это бокс, всякое может случиться», — приводит слова Спенса Fight Hub TV.

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