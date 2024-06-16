«Танк — зверь». Тим Цзю высказался о победе Джервонты Дэвиса

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю прокомментировал победу обладателя титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Джервонты Дэвиса в поединке с соотечественником Фрэнком Мартином.

Напомним, поединок Дэвиса и Мартина состоялся 16 июня в Лас-Вегасе (США) и завершился победой чемпиона нокаутом в восьмом раунде.

«Танк – зверь», — написал Цзю в социальной сети X (ранее Twitter).

Джервонте Дэвису 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав вакантный титул WBA в лёгком весе. В июне 2021 года он завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу.