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Бенавидес: если Сауль верит, что он лучший в мире, то пусть заставит меня замолчать

Бенавидес: если Сауль верит, что он лучший в мире, то пусть заставит меня замолчать
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Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес настаивает на проведении поединка с известным мексиканским боксёром Саулем Альваресом.

«Все продолжают спрашивать меня о поединке с Канело. Мне плевать на него. Я хочу создать свой собственный путь, поэтому и сменил весовую категорию. Я довольно долго добивался поединка с Канело. Как вы можете видеть, теперь у меня есть медийная сила. Фанатам нравится мой стиль. Поединок с Саулем был бы очень важным, поскольку в выигрыше оказались бы все — и фанаты, и мир бокса.

Мы должны организовать этот бой. Если Сауль действительно верит, что он лучший в мире, то пусть побьёт меня и заставит меня замолчать. Я же продолжу доказывать вам всем, почему являюсь мексиканским монстром», — приводит слова Дэвида портал MMA Mania.

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