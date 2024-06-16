«Это всего лишь синяк. Прими ибупрофен». Экс-чемпион UFC — о снятии Макгрегора

Бывший обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Рафаэль дос Аньос отреагировал на то, что известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор снялся с поединка против топового бойца UFC американца Майкла Чендлера.

«Это всего лишь синяк. Прими ибупрофен», — написал в своих социальных сетях Рафаэль.

Напомним, поединок между Конором и Майклом должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который планируется провести 29 июня в Лас-Вегасе. Вчера, 14 июня, стало известно, что Конор был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.

Два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.