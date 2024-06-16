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Бенавидес оценил своё выступление в бою с Гвоздиком

Бенавидес оценил своё выступление в бою с Гвоздиком
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес прокомментировал своё выступление в поединке с украинским полутяжеловесом Александром Гвоздиком.

Напомним, Бенавидес победил единогласным судейским решением (117-110, 119-109, 116-112), успешно дебютировав в новом дивизионе и завоевав временный титул WBC.

«Честно, я считаю, что выступил на 7 баллов из 10. Александр — отличный боец. Неудивительно, что он бывший чемпион мира и призёр Олимпиады.

Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы вернуться во второй средний вес и подраться за титул. Если мы сможем заполучить Канело или титул станет вакантным, я бы хотел завоевать его ещё раз», — приводит слова Бенавидеса ESPN US.

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