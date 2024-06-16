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Определился чемпион WBO в первом тяжёлом весе

Определился чемпион WBO в первом тяжёлом весе
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В ночь с 15 на 16 июня в Лондоне (Великобритания) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит (19-1, 13 KO) встретился с соотечественником Ричардом Риакпоре (17-0, 13 KO).

Поединок прошёл всю дистанцию, 12 раундов, и завершился победой Биллам-Смита единогласным судейским решением (116-111, 115-112, 115-112).

Крису Биллам-Смиту 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июле 2019-го потерпел первое поражение, уступив всё тому же Риакпоре раздельным решением.

В мае 2023 года Биллам-Смит совершил апсет в чемпионском бою с соотечественником Лоуренсом Околи, трижды отправив его в нокдаун и завоевав титул WBO.

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