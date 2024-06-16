Шавкат Рахмонов намекнул, что может посетить турнир UFC 304

Топовый непобеждённый казахский боец Шавкат Рахмонов намекнул, что может посетить турнир UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере, Англия.

«В Лондоне. Стоит ли мне посетить Манчестер в июле?» — подписал фото Шавкат.

Фото: Социальные сети Шавката Рахмонова

Напомним, в главном поединке турнира UFC 304 в октагоне встретятся действующий чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый палестинский боец Белал Мухаммад. В соглавном бою обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл проведёт реванш с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов задушил во втором раунде Стивена Томпсона.