Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов намекнул, что может посетить турнир UFC 304

Шавкат Рахмонов намекнул, что может посетить турнир UFC 304
Комментарии

Топовый непобеждённый казахский боец Шавкат Рахмонов намекнул, что может посетить турнир UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере, Англия.

«В Лондоне. Стоит ли мне посетить Манчестер в июле?» — подписал фото Шавкат.

Фото: Социальные сети Шавката Рахмонова

Напомним, в главном поединке турнира UFC 304 в октагоне встретятся действующий чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый палестинский боец Белал Мухаммад. В соглавном бою обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл проведёт реванш с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов задушил во втором раунде Стивена Томпсона.

Материалы по теме
«Я это запомню». Камару Усман отреагировал на вызов Рахмонова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android