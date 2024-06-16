«Он проходил через это». Шара Буллет ответил, в чём равняется на Хабиба

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов (16-0), более известный как Шара Буллет, высказался о своём отношении к члену Зала славы соотечественнику Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб — это вообще энциклопедия. Не знаешь, как поступить в какой-то ситуации в спортивном плане? Смотришь, как Хабиб делал. Он же тоже это проходил много раз, по любому. Со всеми одно и то же, история продолжается, повторяется. Как он это сделал, как он прошёл, я вот так и делаю», – сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

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