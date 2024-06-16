Определился чемпион IBF в первом полусреднем весе

16 июня в Манати (Пуэрто-Рико) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom, в главном бою которого чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO) встретился в обязательной защите титула с австралийцем Лиамом Паро (24-0, 15 KO).

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, 12 раундов, и завершился победой Паро единогласным судейским решением (115-112, 115-112, 116-111).

Лиаму Паро 28 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и заявил о себе двумя победами — над соотечественником Броком Джарвисом и американцем Монтаной Лавом.

Напомним, также чемпионами в категории до 63,5 кг являются американцы Девин Хейни (WBC) и Теофимо Лопес (WBO) и мексиканец Исаак Круз (WBA).