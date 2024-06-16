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«Было бы трудно его затмить». Шара Буллет — о сравнениях с Забитом Магомедшариповым

«Было бы трудно его затмить». Шара Буллет — о сравнениях с Забитом Магомедшариповым
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Боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов (16-0), более известный как Шара Буллет, высказался о сравнениях с бывшим бойцом UFC Забитом Магомедшариповым.

«Было бы трудно затмить Забита. Он очень сложный, он очень быстрый. Кроме того, Забит довольно лёгкий. Я тяжелее него. Мне было бы трудно выполнять приёмы, которые он демонстрировал в своих боях, по крайней мере, настолько чисто, поскольку я выступаю в более тяжёлой весовой категории», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Sherdog.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC 294 победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

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