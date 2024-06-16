Сехудо назвал положительный момент в отказе Макгрегора от боя на UFC 303

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об отказе звезды организации ирландца Конора Макгрегора от выступления на турнире UFC 303.

Напомним, Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером, но вынужден был сняться из-за травмы.

«Тот факт, что Конор Макгрегор вынужден был отказаться от боя, на самом деле является хорошим знаком. Вероятно, теперь он убивает своё эго и относится к поединку намного серьёзней. Для него это опыт, и я считаю, что они подерутся, но Макгрегор находится на том этапе, когда не хочет сомневаться в своей готовности, потому что возвращение стало реальностью», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

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