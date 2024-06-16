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Бенавидес заявил, что вышел на бой с Гвоздиком с тяжёлой травмой

Бенавидес заявил, что вышел на бой с Гвоздиком с тяжёлой травмой
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес, комментируя победу над украинским полутяжеловесом Александром Гвоздиком, сообщил, что тяжело травмировался за месяц до выступления.

«Я очень рад этому моменту. Около месяца назад у меня произошёл разрыв связок на руке, она была травмирована, я получил рассечение, но сказал: «К чёрту всё, я пройду через это. Я не могу отменить шоу». Вот почему я не выбрасывал так много ударов в этом бою, моя рука не была в порядке, но, несмотря на это, мы доминировали.

Мы выиграли каждый раунд в бою с великолепным экс-чемпионом, и я рад победе, рад продолжить идти вперёд и рад доминированию в полутяжёлом весе», — сказал Бенавидес на пресс-конференции.

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