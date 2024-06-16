Алекс Перейра: принимать бои на коротком уведомлении для меня не ново

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал, как опыт выступлений в кикбоксинге помог ему при подготовке к боям на коротком уведомлении.

«Конечно, это не лучшее решение — принимать бой на коротком уведомлении, но для меня это не ново. Я уже сталкивался с подобными ситуациями раньше. Во время первого боя по кику с Иззи в Китае мне пришлось дважды ездить в эту страну. Сначала я был типа на медиадне, после чего я уехал и через пару дней вернулся. Этот бой был, кстати говоря, куда более сложным в плане подготовки. Перед поединком мне пришлось снизить вес до 85 кг. И в это же время я был вынужден сделать три остановки на пути в Китай, из-за чего сильно устал. Я приехал вовремя, успешно прошёл весогонку, вышел на бой и победил его. Для меня это не ново, поскольку я настроен решительно. Этот бой — то, чего мне сильно хотелось. Погнали!» — приводит слова Перейры портал Sherdog.