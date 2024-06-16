Спарринг-партнёр Бетербиева ответил, успеет ли он восстановиться к 12 октября

Британский боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Дэн Азиз, работавший спарринг-партнёром в лагере Артура Бетербиева, высказался о переносе поединка россиянина с соотечественником Дмитрием Биволом.

Напомним, изначально поединок Бивола и Бетербиева был назначен на июнь, однако затем его перенесли на октябрь из-за травмы Артура.

«Будет ли Бетербиев готов? Его команда не согласилась бы на октябрь, если бы не верила в это. Этого бы ни за что не произошло. Они не торопятся и ждут. Если его лишат пояса – так тому и быть, но его команда скрупулёзно подходит к делу и считает, что к этому времени он будет в порядке», — приводит слова Азиза издание BoxingScene.

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