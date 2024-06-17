Энди Руис: никто в лёгком весе не побьёт Джервонту Дэвиса

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший прокомментировал победу обладателя титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса в поединке с Фрэнком Мартином.

«Джервонта выжидал, он утомил его, а затем начал работать. Никто в лёгком весе не побьёт его сейчас», — написал Руис в социальных сетях.

Джервонте Дэвису 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав вакантный титул WBA в лёгком весе. В июне 2021 года он завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу.