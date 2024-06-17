Иржи Прохазка показал актуальную форму за 12 дней до боя с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму за 12 дней до боя с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.
«Последнее погружение. Погнали в Лас-Вегасе», — подписал Иржи фото.
Фото: Социальные сети Иржи Прохазки
Реванш между Прохазкой и Перейрой станет главным поединком на турнире UFC 303, который состоится 29 июня.
Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.