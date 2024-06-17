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Майкл Пейдж хочет провести бой с экс-чемпионом UFC в конце года

Майкл Пейдж хочет провести бой с экс-чемпионом UFC в конце года
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Топовый боец UFC британец Майкл Пейдж хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом после победы над ирландцем Ианом Гарри.

«Если я решу вернуться на турнире в Великобритании, то, скорее всего, мне предстоит провести ещё один бой. Обычно UFC устраивает там турнир в марте. Так что идея провести ещё один бой до конца года звучит прекрасно. Сначала я прикончу Иана, а потом, может быть, встречусь с Усманом. Он первый номер рейтинга в полусреднем весе. Нет смысла терять время. Если он согласится на это, то будет славно. Я одержу победу над ним, и ни у кого не будет вопросов насчёт моего статуса главного претендента на пояс UFC», — приводит слова Пейджа портал MMA Mania.

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