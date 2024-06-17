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Мендес – о Хабибе: пришлось сказать ему: «Успокойся, да успокойся!»

Мендес – о Хабибе: пришлось сказать ему: «Успокойся, да успокойся!»
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился мнением о работе экс-чемпиона промоушена в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова в качестве углового.

«На самом деле Хабиб становится отличным тренером и отличным угловым. Он великолепен в том, что касается планирования игры, он фантастичен в этом отношении. Но ему нужно освоиться в качестве углового. Потому что порой он немного сходит с ума, ходит взад и вперёд. Мне даже пришлось сказать ему: «Успокойся, да успокойся!» В такие моменты он становится по-настоящему взбудораженным. Он любит своих бойцов так же сильно, как и своих братьев», — сказал Мендес на канале The Schmo в YouTube.

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