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Менеджер Чимаева категорично высказался о возможном завершении карьеры Хамзата

Менеджер Чимаева категорично высказался о возможном завершении карьеры Хамзата
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Махди Шаммас, менеджер чеченского бойца смешанных единоборств (ММА) Хамзата Чимаева, заявил, что его клиент не станет завершать спортивную карьеру. Ранее из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с австралийцем Робертом Уиттакером, который должен был пройти 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Хамзат не собирается завершать карьеру», — приводит слова Шаммаса ТАСС.

Вместо Чимаева поединок с Уиттакером проведёт россиянин Икрам Алискеров.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В последнем поединке, продлившемся всю дистанцию, Хамзат победил Камару Усмана решением большинства судей.

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