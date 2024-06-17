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Илия Топурия сделал заявление о самом себе

Илия Топурия сделал заявление о самом себе
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил самого себя.

«Сегодня я хочу выразить благодарность этому человеку за то, что он дал мне всё, что у меня есть, за то, что поддерживал меня в любых обстоятельствах и за то, что никогда не терял веру в Бога и дал мне жизнь, которой я наслаждаюсь. Сегодня я хочу поблагодарить самого себя. Да здравствует Матадор, который живёт внутри меня! Я всегда буду гордиться и с улыбкой на лице вспоминать всё, чего я добился», — написал Топурия.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в его активе 15 побед в 15 боях.

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