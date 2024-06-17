Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен ещё один боец, который мог заменить Чимаева в поединке с Уиттакером

Стал известен ещё один боец, который мог заменить Чимаева в поединке с Уиттакером
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Бо Никал заявил, что имел возможность заменить непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Мне действительно позвонили. К сожалению, в тот момент я находился в горах Монтаны и не мог выйти на связь в течение трёх дней. Когда связь восстановилась, я увидел несколько сообщений: «Перезвони, перезвони, перезвони». Однако было уже слишком поздно», — сказал Никал на своём канале в YouTube.

Напомним, Чимаев и Уиттакер должны были провести бой 22 июня. На прошлой неделе Хамзат был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел россиянин Икрам Алискеров.

Материалы по теме
Чимаева рано списывать. Борз может вернуться и повторить путь Хабиба
Чимаева рано списывать. Борз может вернуться и повторить путь Хабиба

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android