Стал известен ещё один боец, который мог заменить Чимаева в поединке с Уиттакером

Американский боец смешанных единоборств Бо Никал заявил, что имел возможность заменить непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Мне действительно позвонили. К сожалению, в тот момент я находился в горах Монтаны и не мог выйти на связь в течение трёх дней. Когда связь восстановилась, я увидел несколько сообщений: «Перезвони, перезвони, перезвони». Однако было уже слишком поздно», — сказал Никал на своём канале в YouTube.

Напомним, Чимаев и Уиттакер должны были провести бой 22 июня. На прошлой неделе Хамзат был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел россиянин Икрам Алискеров.

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