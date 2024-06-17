Команда Хамзата Чимаева назвала возможную причину проблем бойца со здоровьем

Известный боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев мог отравиться. Об этом рассказали в команде спортсмена.

«Один из рассматриваемых вариантов – отравление. Но это потребует диагностики», — приводит слова представителя команды Чимаева ТАСС.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

Материалы по теме Стал известен ещё один боец, который мог заменить Чимаева в поединке с Уиттакером

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC: