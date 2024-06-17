«Травмы неизбежны». Уиттакер объяснил, почему Макгрегор сейчас в тяжёлом положении

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением об отмене поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Они должны были подраться на турнире UFC 303. Поединок было решено отменить после проблем ирландца со здоровьем.

«Когда редко участвуешь в поединках, возникают проблемы. В этом всё и дело. Вероятность получить травму во время тренировок и подготовительной работы очень высока… Дело в том, что он дерётся лишь раз в несколько лет… поэтому травмы неизбежны», — сказал Уиттакер на канале New York Post Sports в YouTube.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором: