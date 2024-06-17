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Роберт Уиттакер категорично высказался о будущем Макгрегора в UFC

Роберт Уиттакер категорично высказался о будущем Макгрегора в UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказал мнение, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен завершить карьеру.

«Этому парню не нужно драться. Я вообще не знаю, зачем он принимает участие в боях. Он чертовски богат. В поединках нужно выкладываться на максимум, сосредоточить все силы и энергию. Это жертва, которая поглощает тебя целиком. И он знает это лучше, чем кто-либо другой», — сказал Уиттакер на канале New York Post Sports в YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что Макгрегор снялся с боя с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFС 303, который запланирован на конец июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.

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