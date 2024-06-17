Дана Уайт показал архивное фото с Дэвидом Бенавидесом, когда тому было 13 лет

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным фото. Уайт показал снимок с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом, когда тому было 13 лет.

«Я познакомился с Бенавидесом, когда ему было 13 лет. Он сказал мне, что станет чемпионом. Как же я обожаю это!» — подписал фото Уайт.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Напомним, в последнем поединке Бенавидес встречался с украинским полутяжеловесом Александром Гвоздиком. Их бой проходил в ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в Лас-Вегасе. Противостояние продолжалось все 12 раундов, победу единогласным решением судей одержал Дэвид (116-112, 117-111, 119-109). Таким образом, американец стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

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