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Хамзат Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации

Хамзат Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что события порой могут развиваться не по плану.

«Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас!» — написал Чимаев, прикрепив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, Чимаев недавно был госпитализирован. Изначально у себя в соцсетях об этом рассказал боец Мухаммад Эскерханов.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC:

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