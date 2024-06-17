Хамзат Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что события порой могут развиваться не по плану.

«Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас!» — написал Чимаев, прикрепив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, Чимаев недавно был госпитализирован. Изначально у себя в соцсетях об этом рассказал боец Мухаммад Эскерханов.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC: