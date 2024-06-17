«Кто это такой?» Шара Буллет рассказал, как впервые узнал о Фёдоре Емельяненко

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, как возникло его увлечение смешанными единоборствами.

«С какого бойца началось увлечение ММА? Маурисиу Руа нравился, Дэн Хендерсон нравился. Много ребят мне нравилось. Pride, UFC… Я даже не знал этих ребят, но начал включать диски, начал интересоваться ими. Потом узнал, кто какими навыками обладает. Знал, за кого болеть. Помню, пришёл в прокат. Увидел диск Фёдора Емельяненко. И там столько побед – он весь в кубках. И там столько боёв его, а я даже не знаю, кто это. Думаю, а как это я могу его не знать. Пришёл домой, рассказываю брату, спрашиваю, кто это. И он мне рассказал, что это серьёзный боец. Пришёл опять в прокат, взял диски и посмотрел все его бои. Вот так и познакомился с миром ММА», — сказал Магомедов на канале Red Corner MMA в YouTube.

Главные победы Фёдора Емельяненко: