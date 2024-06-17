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Экс-претендент на титул UFC: Иржи — необузданный парень. Может ли он победить? Абсолютно

Экс-претендент на титул UFC: Иржи — необузданный парень. Может ли он победить? Абсолютно
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Энтони Смит высказался о предстоящем поединке между действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

«Сможет ли Иржи внести коррективы в свой стиль, чтобы постоянно переигрывать Алекса? Не могу точно сказать. Он необузданный парень. Если Иржи уйдёт от этого стиля, то потеряет свою изюминку, поскольку именно этот хаос делает его самим собой. Может ли он победить Алекса? Абсолютно. Может случиться что-то безумное, в конечном итоге Прохазка может просто его нокаутировать.

И не забывайте про весогонку, поскольку в последний раз, когда я видел Алекса, он был монстром. То, как прошла весогонка, может стать решающим фактором в этом поединке», — приводит слова Смита портал Bloody Elbow.

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