Гарсия: Нейт Диаз — единственный настоящий боец

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия высказался о соотечественнике и бойце смешанного стиля Нейте Диазе.

«Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался. Ну и я, конечно», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Нейту Диазу 39 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2004 году и в сентябре 2007-го впервые подрался в UFC. За карьеру в организации Диаз провёл 26 поединков и встречался с такими бойцами, как Грей Мэйнард, Рори Макдональд, Дональд Серроне, Бенсон Хендерсон, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Энтони Петтис, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Тони Фергюсон.

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Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: