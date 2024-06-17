«С этим парнем шутки плохи». Экс-чемпион UFC поделился впечатлением об Икраме Алискерове

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман дал оценку российскому бойцу Икраму Алискерову перед его боем с австралийцем Робертом Уиттакером.

«В своё время, когда я готовился к поединку с Тайроном Вудли, Икрам был тем парнем, который мне помогал в тренировочном лагере. Я его хорошо знаю, с этим парнем шутки плохи. Он относительно неизвестен, и именно это делает его более опасным, поскольку Роб знал, чего ожидать от Хамзата, и как следует тренироваться к нему», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Напомним, поединок между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым возглавит первый турнир UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.