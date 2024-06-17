Гвоздик встретился с Усиком после поражения от Бенавидеса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик опубликовал совместную фотографию с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе соотечественником Александром Усиком после своего выступления.
Напомним, 16 июня в Лас-Вегасе (США) Гвоздик сразился за временный титул WBC с американцем Дэвидом Бенавидесом, но уступил единогласным решением.
Фото: из личного архива Александра Гвоздика
Александру Гвоздику 37 лет. Украинец, призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.
Поражение от Бенавидеса стало для Гвоздика вторым в карьере, ранее он проиграл техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву.
Битва взглядов Бенавидеса и Гвоздика: