Гвоздик встретился с Усиком после поражения от Бенавидеса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик опубликовал совместную фотографию с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе соотечественником Александром Усиком после своего выступления.

Напомним, 16 июня в Лас-Вегасе (США) Гвоздик сразился за временный титул WBC с американцем Дэвидом Бенавидесом, но уступил единогласным решением.

Фото: из личного архива Александра Гвоздика

Александру Гвоздику 37 лет. Украинец, призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.

Поражение от Бенавидеса стало для Гвоздика вторым в карьере, ранее он проиграл техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву.

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Битва взглядов Бенавидеса и Гвоздика: