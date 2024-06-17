Инсайдер: Девин Хейни может провести объединительный бой

Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-1, 15 KO) может провести объединительный бой, сообщает в социальных сетях инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

По словам Хирна, он намерен свести Хейни с новым чемпионом IBF австралийцем Лиамом Паро (25-0, 15 KO).

Напомним, Паро завоевал титул в июне, сенсационно перебоксировав пуэрториканского нокаутёра Сабриэля Матиаса.

Хейни стал чемпионом в декабре, отобрав титул у соотечественника Реджиса Прогрейса. В своём последнем бою американец проиграл раздельным решением соотечественнику Райану Гарсии, однако пояса не лишился, поскольку поединок состоялся в промежуточном весе.