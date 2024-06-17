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Уиттакер: я сосредоточен на том, чтобы за 25 минут оторвать Икраму голову

Уиттакер: я сосредоточен на том, чтобы за 25 минут оторвать Икраму голову
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Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с российским бойцом Икрамом Алискеровым.

«Я глянул пару боёв с участием Икрама — он опасный парень, у него действительно сильный набор навыков. Икрам знает свои лучшие стороны и пользуется ими на полную, достигая запланированного эффекта. Мне кажется, что у него возникнет за пару минут до начала боя чувство, словно он может выиграть всё. Лично я ожидаю, что Икрам будет в поединке по-настоящему жёстким и агрессивным.

Титул – это не то, на чём я сейчас сосредоточен. Мой фокус стоит на предстоящем бое. У меня есть понимание той угрозы, которую Икрам представит в поединке. Я сосредоточен только на том, чтобы за эти 25 минут оторвать Икраму голову. Он опасный парень. Этот поединок может быть сложнее, чем с Чимаевым», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.

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