Джервонта Дэвис высказался о потенциальном реванше с Райаном Гарсией

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис высказался о потенциальном реванше со звёздным соотечественником Райаном Гарсией.

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле 2023 года и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

«Райан? Он сумасшедший. Он говорил о реванше. Сказал, что я лучший в лёгком и первом полусреднем весе. Он говорит, что хочет опять драться со мной? Я опять надеру ему задницу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. Потерпел первое поражение, уступив Дэвису.

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Главные победы Джервонты Дэвиса: