Риддик Боу дал совет Тайсону Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу высказался о реванше британца Тайсона Фьюри и Александра Усика, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Фьюри нужно бить по корпусу. Если Тайсон последует этому совету, всё сложится совершенно иначе. Он не обработал корпус Усика, как должен был, он выбрасывал только правую руку. Фьюри нужно двигаться, пробивать джебы и наносить удары по корпусу. И тогда результат будет другим», – сказал Боу в интервью YouTube-каналу AB Boxing News.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

Материалы по теме «Я всегда был рядом». Непобеждённый чемпион заявил о желании сразиться с Усиком

Тайсон Фьюри опубликовал видео с тренировки: