Роберт Уиттакер сказал, кто победит в потенциальном бою между Адесаньей и дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и известным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей.

«Я собираюсь склониться в сторону Дрикуса. Мне кажется, что он устроит какую-то грязную драку, из которой выйдет победителем», — приводит слова Роберта Уиттакера портал Middle Easy.

Предполагается, что следующий поединок Исраэль Адесанья проведёт против действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия. Однако официального подтверждения от UFC пока не было.