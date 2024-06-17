Чисора ответил, что нужно сделать Фьюри для победы в реванше с Усиком

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о реванше соотечественника Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Нам нужно вернуть старого доброго Тайсона, вернуть злого парня. Сейчас Тайсон слишком мягкий. В реванше Александр будет выглядеть ещё лучше. Вот увидите», – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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