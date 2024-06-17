Дана Уайт назвал следующего соперника Исраэля Адесаньи

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником известного нигерийского бойца Исраэля Адесаньи станет действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси. Об этом он сообщил в эфире The Jim Room Show.

Поединок между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси возглавит турнир UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

Напомним, в последнем бою, который проходил в сентябре прошлого года, Адесанья встречался с американцем Шоном Стриклендом. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Стрикленда единогласным решением судей.

Дю Плесси в последнем бою, состоявшемся в январе нынешнего года, встречался также со Стриклендом. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой бойца из ЮАР раздельным судейским решением.