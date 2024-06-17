Гроувз — о видео с Фьюри в баре: многие бойцы возвращаются после попойки

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз прокомментировал вирусное видео с соотечественником Тайсоном Фьюри, на котором его, едва стоящего на ногах, выводят из бара.

«Фьюри не нужно тяжело тренироваться сейчас. Может, для Тайсона даже хорошо пройти через старый добрый запой перед тем, как вернуться в зал и погрузить свою голову в бокс.

Думаю, именно так он и делает. Многие бойцы возвращаются к работе после грандиозной попойки. Очевидно, не лучший вариант, когда бывший чемпион мира спотыкается и падает, но это происходит не впервые. Хотя это нельзя сравнивать с тем, что он творил раньше. Но я не думаю, что мы когда-либо увидим Александра Усика делающим такое», — сказал Гроувз в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице: