Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гроувз — о видео с Фьюри в баре: многие бойцы возвращаются после попойки

Гроувз — о видео с Фьюри в баре: многие бойцы возвращаются после попойки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз прокомментировал вирусное видео с соотечественником Тайсоном Фьюри, на котором его, едва стоящего на ногах, выводят из бара.

«Фьюри не нужно тяжело тренироваться сейчас. Может, для Тайсона даже хорошо пройти через старый добрый запой перед тем, как вернуться в зал и погрузить свою голову в бокс.

Думаю, именно так он и делает. Многие бойцы возвращаются к работе после грандиозной попойки. Очевидно, не лучший вариант, когда бывший чемпион мира спотыкается и падает, но это происходит не впервые. Хотя это нельзя сравнивать с тем, что он творил раньше. Но я не думаю, что мы когда-либо увидим Александра Усика делающим такое», — сказал Гроувз в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Материалы по теме
Промоутер Фьюри отреагировал на видео с пьяным Тайсоном в баре

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android