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Джеймс Тони сказал, кто должен стать следующим соперником Энтони Джошуа

Джеймс Тони сказал, кто должен стать следующим соперником Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони ответил, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником звёздного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа.

«Энтони Джошуа, пожалуйста, отрасти яйца и сразись с настоящими бойцами. Даниэль Дюбуа – лёгкая победа для него. Ему нужно решиться и дать настоящий бой. Выходи и дерись!

Ему следует сразиться с Джаредом Андерсоном. Или, может быть, с Джеймсом Тони? Но никто не захочет увидеть меня, гарантирую. Я подерусь с кем угодно, где угодно и когда угодно. Я самый крутой человек в мире, и точка», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее Рой Джонс-младший ответил, может ли Джошуа нокаутировать Тайсона Фьюри.

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