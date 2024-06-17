Пауло Коста: Чимаев идеальный боец для того, чтобы вернуть мне былую агрессию

Бразильский боец UFC Пауло Коста хочет провести поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат идеальный боец для того, чтобы вернуть мне былую агрессию и свирепость. Мне это нужно, вы сами можете понять это по моему лицу. Не могу дождаться, когда вернусь в октагон, поскольку мне хочется искупить вину.

Я очень сильно расстроен своими боями. Если мне удастся победить, то это точно перевернёт моё сознание. К тому же, люди не будут воспринимать меня плохо. Мне нужен этот бой, Хамзат — лучший боец, с которым я могу сейчас подраться. Он выглядит крупным, так что будет весело.

Бразильские фанаты говорят мне, что я должен с ним подраться. В США, в Европе, в Мексике — все хотят увидеть этот бой. Даже некоторые ребята из России присылают мне сообщения, в которых написан: «Тебе действительно надо подраться с ним», — сказал Коста на шоу MMA Hour.