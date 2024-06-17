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«Я так делал». Куинтон Джексон назвал привычку Порье, из-за которой он пропускает удары

«Я так делал». Куинтон Джексон назвал привычку Порье, из-за которой он пропускает удары
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Звёздный американский ветеран Куинтон Джексон назвал ошибку легковеса и соотечественника Дастина Порье, из-за которой он пропускает удары в боях.

«Раньше я был в шортах [в боях], и у меня была проблема, я постоянно подтягивал их на своей передней ноге, я перестал их носить из-за этого. Начал носить трусы, их нельзя подтягивать, а так ваши руки опускаются. Это просто привычка. Порье делал так, и его ударили пару раз в этот момент», — сказал Джексон на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC 302 в начале июня Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

Ранее в интервью Порье назвал чемпионские качества Махачева.

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