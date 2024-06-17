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В команде Уиттакера сделали заявление о бое с Алискеровым

В команде Уиттакера сделали заявление о бое с Алискеровым
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Титус Дэй, менеджер бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберта Уиттакера, заявил, что его подопечный получит титульный поединок в случае досрочной победы над россиянином Икрамом Алискеровым.

«Если Роб выйдет и нокаутирует этого парня, то получит титульный бой. Он этого заслуживает. UFC оценивает не столько то, с кем вы дерётесь, сколько ваше отношение к боям. Если вы готовы драться с кем угодно и когда угодно, как Роберт Уиттакер и Дастин Порье, у вас будут возможности. А если вы будете ныть и жаловаться, как Шон Стрикленд, тогда у вас их не будет.

В UFC не получится просидеть и дождаться титульного боя. Вы дерётесь с тем, кого вам дают. UFC не играет», — приводит слова Дэя FOX Sports Australia.

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